Махад , , 06:33 — REGNUM Спасателям в Индии удалось извлечь из-под обломков обрушившегося здания в городе Махад 60 человек, сообщает агентство Reuters.

«Один местный житель погиб и еще не менее 30 до сих пор находятся под завалами», — заявил местный депутат Бхаратшет Марути Гогавале.

По предварительным данным, после обрушения здания под завалами оказались около 200 человек. Пока причина катастрофы не называется. В районе происшествия продолжается спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в индийском городе Махад частично обрушился жилой дом на 40 квартир. Изначально обрушились три верхних этажа здания, на тот момент удалось эвакуировать 15 человек. Позднее работникам экстренных служб удалось спасти 25 человек.

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