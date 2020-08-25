Новосибирск, , 06:27 — REGNUM После получения на электронную почту анонимных сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса, была проведена эвакуация персонала. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, что сегодня утром, 25 августа, на почту приёмных ТЭЦ поступили сообщения о минировании объектов.

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«25 августа на электронные адреса приёмных ТЭЦ поступили сообщения о минировании. Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур», — подчеркнули в СГК.

Напомним, что ранее в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщили, что объекты уже частично проверены — признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

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