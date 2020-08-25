Иерусалим, , 07:25 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 25 августа обстреляла военные посты и подземные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на непрекращающийся запуск оттуда воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательными веществами. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ответ на взрывы воздушных шаров, запущенных сегодня из Газы в сторону Израиля, наши танки и самолёты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземной инфраструктуре в Газе. Мы будем защищать израильское гражданское население от террора», — говорится в сообщении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Армия обороны Израиля обстреляла военные посты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на очередной ракетный обстрел территории Израиля.

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