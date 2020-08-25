Хабаровск, , 06:23 — REGNUM В Хабаровске утром 25 августа из садов эвакуировали тысячи детей из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Сообщения о «минировании» поступили в службу «112». Такая же ситуация была и в минувшую пятницу, 21 августа.

При этом, с 24 августа врио губернатора Михаил Дегтярёв разрешил всем детским садам региона работать в полном объёме.

«На 11:00 эвакуировали 13 606 детей и 2541 работника из 70 садов. Думаем, что спецслужбы будут проверять все 88 муниципальных сада, а также частные», — сказали в мэрии.

Детей на время проверки зданий разместили в библиотеках, соседних школах, домах культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области детские сады утром 25 августа прекратили принимать детей, так как поступило сообщение о минировании зданий. Злоумышленники сообщили о взрывных устройствах не только в дошкольных образовательных учреждениях.