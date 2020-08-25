Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировали ситуацию с минированием объектов топливно-энергетического комплекса.

Напомним, что сегодня утром, 25 августа, на электронную почту приёмных ТЭЦ поступили анонимные сообщения о минировании.

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«При поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — рассказали в АТК.

Уточняется, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий 13, 20 и 21 августа 2020 года информация не подтвердилась.

Тем не менее новосибирцев попросили сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле губернатора Андрея Травникова.