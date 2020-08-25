Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:13 — REGNUM На курильском вулкане Эбеко за сутки произошло два пепловых выброса, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пепел поднялся на высотку до 2,3−2,5 километров над уровнем моря.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 км», — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что в населенных пунктах острова Парамушир пеплопада зафиксировано не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей острова нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3,3 километров над уровнем моря. Угрозы для жизнедеятельности не было.

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