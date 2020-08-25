Новосибирск, , 06:07 — REGNUM По Новосибирску сегодня утром, 25 августа, вновь прошла волна анонимных сообщений о минировании объектов. На этот раз они поступили на электронные адреса приёмных ТЭЦ.

«Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур» — сообщили паблику «АСТ-54» в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, что анонимные сообщения о минировании зданий различных структур в городе Новосибирске поступали 13, 20 и 21 августа. Тогда анонимные сообщения получили суды, налоговые службы, отделения Сбербанка, администрации муниципальных органов, почтовые отделения, учреждения здравоохранения, детские сады и объекты транспортной инфраструктуры. Ни одно из них не подтвердилось.