Владивосток, , 06:00 — REGNUM Утром 24 августа автомобилисты испытали недоумение при въезде во Владивосток — привычный указатель с названием города «говорил», что впереди Хабаровск.

Указатель «Владивосток» заменили на «Хабаровск» ИА PrimaMedia

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Чем руководствовался инициатор и исполнитель замены указателя — остаётся только догадываться. Но указатель «Владивосток» был заклеен качественно на «Хабаровск» специальным материалом, и даже использовался тот же шрифт.

«В районе ростральной колонны на въезде в город заменили вывеску Владивосток на Хабаровск. Я вёз знакомого в аэропорт, заметил», — цитирует очевидца ИА PrimaMedia.

Известно, что приморцы всегда негласно, а то и открыто соревнуются с хабаровчанами. А недавно на одном из приморских пляжей даже была потасовка между отдыхающими из местных и приезжих из Хабаровска.

В 2018 году Владивосток забрал статус дальневосточной столицы у Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, став столицей Дальнего Востока «де-юре», Владивосток так и не стал ею «де-факто». Новая столица не задаёт никакой повестки на Дальнем Востоке, она захлебнулась в собственных проблемах и несёт имиджевые потери всему ДФО, считает доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин.