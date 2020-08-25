Благовещенск, , 05:54 — REGNUM В столице Амурской области детские сады утром 25 августа прекратили принимать детей, так как поступило сообщение о минировании зданий. Злоумышленники сообщили о взрывных устройствах не только в дошкольных образовательных учреждениях.

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По информации управления по делам ГОЧС, в сообщении не указаны адреса детских садов, которые подверглись опасности взрыва, поэтому специалисты проверяют все учреждения. Принято решение остановить приём детей, пишет «АСН24».

Родители сообщают, что тех детей, которых успели принять сады, эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, утро понедельника 24 августа началось в столице Амурской области с эвакуации персонала и посетителей крупных торговых центров из-за угрозы взрыва.