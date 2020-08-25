Токио, , 04:13 — REGNUM В Японии с серверов около 40 компаний были похищены пароли сотрудников для удалённой работы. Об этом 25 августа сообщает газета Nikkei.

По её данным, в число 38 пострадавших за последние месяцы компаний, большинство из которых относятся к энергетике, фармацевтике и автомобилестроению, входят такие крупные корпорации как Hitachi Chemical и Sumitomo Forestry.

В центре кибернетической безопасности правительства Японии считают, что эти компании в дальнейшем могут столкнуться с потерей конфиденциальных данных и заражением серверов вирусами. Корпорации, в которых произошла утечка паролей, призывают срочно принять соответствующие меры по предотвращению возникшей угрозы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате хакерской атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора Японии NTT Communications могла быть похищена информация оборонного характера.

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