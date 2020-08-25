Новый Орлеан, США, , 03:37 — REGNUM Тропический шторм «Марко» обрушился на побережье штата Луизиана (США) вблизи устья реки Миссисипи. Об этом 24 августа сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, максимальная скорость порывов ветра в зоне шторма упала до 18,05 м/с. В настоящее время «Марко» движется на северо-запад со скоростью около 3,6 м/с. Ожидается, что ночью он ослабнет до тропической депрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп из-за приближения тропических штормов «Марко» и «Лаура» объявил в штате Техас режим чрезвычайной ситуации.

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