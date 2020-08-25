Нукуалофа, , 03:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 71 километре к юго-западу от города Охонуа. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 42,49 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Коста-Рики. Его эпицентр находился в трех километрах от города Хако на глубине 27 километров. Пострадавших не было.

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