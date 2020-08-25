Сан-Хосе, , 02:09 — REGNUM На территории Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 24 августа сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии три километра к юго-востоку от населённого пункта Хако, в котором проживает около 10 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.

О пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Тонга 24 августа произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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