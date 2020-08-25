Бразилиа, , 01:57 — REGNUM Восемь человек погибли в результате дорожной аварии на юго-востоке Бразилии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Минас Жераис. На трассе из лесовоза, груженого древесиной, начал вываливаться груз. После этого грузовик столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися во встречном направлении.

В результате столкновений один из автомобилей загорелся. В результате ДТП сгорели три пассажира одного из автомобилей, еще пятеро из другой машины погибли. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти трехлетнего мальчика. У него диагностирован перелом ноги.