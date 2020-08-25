Всеволожск, Ленинградская область, , 01:53 — REGNUM При столкновении легкового автомобиля с дорожной спецтехникой на автодороге Сортавала в Ленинградской области погибли три человека и двое пострадали. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла во Всеволожском районе Ленинградской области на автомобильной дороге Сортавала около 22:40 24 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в дорожную технику, работающую в правом ряду.

«В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажиры — двое неустановленных мужчин — от полученных повреждений скончались. Дорожные рабочие, мужчины 1979 и 1987 годов рождения, находившиеся в спецтехнике получили травмы средней степени тяжести. Устанавливаются личности погибших», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время аварии на данном участке автодороги проводились работы по нанесению дорожной разметки. Утверждается, что о работах предупреждали соответствующие знаки.