Хартум, , 00:28 — REGNUM Не менее 84 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями в Судане, сообщает пресс-служба суданского Национального совета по гражданской обороне.

«Тысячи домов оказались разрушенными, 84 человека погибли и 29 получили различные ранения в ряде регионов страны с начала сезона дождей», — говорится в заявлении.

Также в результате наводнений погибли 5 329 голов рогатого скота. Еще 26 739 животных оказались травмированы. В ведомстве также призвали жителей районов, находящихся на берегах Нила, соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон сильных дождей, вызываемых долгими ливнями в Судане обычно приходится на сезон с июня по октябрь. В 2020 году уже 6 августа вода почти подобралась к критическому уровню в стране. Тогда из-за осадков разлив Голубого Нила привел к подъему воды до уровня 16,5 метров.

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