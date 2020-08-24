Кеноша , , 23:15 — REGNUM Комендантский час введён в городе Кеноша (штат Висконсин, США) из-за беспорядков, вспыхнувших после ранения чернокожего Джейкоба Блейка полицейскими, сообщили 24 августа в пресс-службе местной полиции.

Национальная гвардия США охраняет общественный порядок U.S. National Guard

Комендантский час начнёт действовать с 20:00 до 07:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блейк получил огнестрельное ранение от сотрудников полиции Кеноши, когда вмешался в конфликт двух женщин, которые дрались на улице.

Он не был вооружён. Один из полицейских выстрелил в него, теперь Блейк находится под наблюдением врачей в тяжёлом состоянии.

После этого происшествия в Кеноше начались беспорядки, переросшие в погромы. В город направляются войска нацгвардии.

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