Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Шторм «Лаура» подойдёт к берегам США 26 августа, сообщили 24 августа в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Тропический шторм, дойдя до стадии урагана, окажется у берегов в штатах Луизиана и Техас. Жители прибрежных районов в этих штатах окажутся во власти штормовой погоды с ливнями и угрозой наводнений.

Напомним, сейчас «Лаура» находится в районе Кубы: скорость ветра 26,8 м/с. В Луизиане и Техасе из-за этого тропического шторма начал действовать режим ЧП.

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