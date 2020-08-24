Ростов-на-Дону, , 22:13 — REGNUM На трассе Новочеркасск — Каменоломни в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 августа.

Авария произошла в 19:20 мск в Октябрьском районе. По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где допустил столкнулся со встречным автомобилем Fiat. В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes. Среди пострадавших — пассажир Mercedes, водитель Fiat и четверо пассажиров, в том числе ребёнок 2018 года рождения.

По данному факту проводится проверка.