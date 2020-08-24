Остин, США, , 21:56 — REGNUM Режим чрезвычайного положения введён федеральными властями США в штате Техас из-за приближения тропических штормов «Марко» и «Лаура», сообщили 24 августа в пресс-службе Белого дома.

Тропический шторм pictures Jettcom

Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп, одобрив декларацию о введении режима ЧП для Техаса.

Теперь Техасу будет оказана федеральная помощь: координировать действия по ликвидации последствий штормов будут федеральные структуры — министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается, что «Марко» вплотную приблизится к США сегодня, 24 августа, а «Лаура» — 26 августа.

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Напомним, в США из-за приближения «Марко» и «Лауры» уже введён режим ЧП в штатах Миссисипи и Луизиана. Также Трамп ввёл этот режим в Пуэрто-Рико.

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