Курск, , 21:28 — REGNUM В Курской области 23 августа в деревне Чаплыгино на территории ООО «Грибная Радуга» погибли два работника предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

23 августа примерно в 20:30 тела двух сотрудников нашли в пожарном колодце, расположенном на территории ООО «Грибная Радуга». Следователи выяснили, что рабочие проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец.

Организована доследственная проверка. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.