Приозерск, Ленинградская область, , 19:18 — REGNUM В Ленинградской области задержали мужчину, который из-за преступного желания завладеть чужой иномаркой пошел на преступление. Он придушил, а затем насмерть задавил владельца автомобиля его же транспортным средством, но спустя несколько часов был задержан сотрудниками ДПС. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

По версии следствия, в ночь на 24 августа 2020 года в районе поселка Мичуринское Приозерского района Ленинградской области двое нетрезвых мужчин, 1983 и 1990 годов рождения, сидели в автомобиле. В какой-то момент 30-летний пассажир захотел присвоить «Мазду» 37-летнего знакомого, он накинулся на владельца со шнурком и придушил его. После чего вытолкнул из автомобиля, сел за руль и умышленно наехал на потерпевшего, тот скончался от полученных травм.

«После совершения убийства подозреваемый скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Однако спустя пару часов был остановлен сотрудниками ДПС», — уточнили в СУ СКР.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в убийстве из корыстных побуждений.

В настоящий момент по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.