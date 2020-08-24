Нижний Новгород, , 18:52 — REGNUM На Волге напротив Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде 24 августа сел на мель прогулочный катер. Как сообщили очевидцы, на судне находился Леонид Парфёнов со своей съемочной группой, который накануне начал снимать в Нижнем Новогороде фильм, — сообщается в телеграм-канале «Нижегородский эксперт».

Российский режиссер и журналист приехал в Нижний Новгород для съемок фильма «Карман России». Фильм будет посвящен столице Приволжья и приурочен к 800-летию города.

Локациями для картины выбрали Кремль, ярмарку, пакгаузы на Стрелке, монастырь в Макарьево, завод «Красное Сормово», драмтеатр на Покровке и другие нижегородские достопримечательности.