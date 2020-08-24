Омск, , 18:49 — REGNUM Врачи больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента Алексея Навального. Напомним, именно в эту больницу был госпитализирован блогер 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете, на котором он возвращался в Москву из Томска. Как сообщает официальный портал правительства Омской области, таким образом российские медики помогут немецким специалистам получить полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей.

Ранее специалисты компании санитарной авиации, прибывшие в Омск для транспортировки Алексея Навального в Берлин, также получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения.

Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество.