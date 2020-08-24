Всеволожск, Ленинградская область, , 18:43 — REGNUM Стали известны подробности серьезного ДТП с бензовозом на КАД в Петербурге, где пострадали пять человек и один погиб. Массовое ДТП произошло после столкновения бензовоза с легковым автомобилем. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП на КАД.





Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» . https://vk.com/spb_today

Напомним, ДТП произошло 24 августа около 14:10 во Всеволожском районе Ленинградской области, на 48-м км КАД. Как установлено, 49-летний водитель автомобиля Skoda столкнулся с грузовым автомобилем (бензовозом) Volvo, под управлением 45-летнего мужчины, после чего обе машины, пробив силовое ограждение, совершили выезд на внешнюю сторону КАД, предназначенную для встречного движения. Там они совершили столкновение ещё с семью автомобилями.

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«В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» погиб на месте до прибытия «03», ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по данным источника ИА REGNUM, трое пострадавших в ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии — двое во Всеволожскую больницу и один передан реанимационной бригаде в городскую больницу №17 Санкт-Петербурга. Еще шесть человек, из которых трое дети, получили травмы средней степени тяжести. После оказанной на месте медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение.,

В свою очередь в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что, по данным на 18:15 мск, движение на км 93 внешнего кольца КАД Санкт-Петербурга организовано по третьей и четвертой полосам.

«Полоса безопасности, первая и вторая полосы заняты поврежденными автомобилями. В связи с этим на участке внешнего кольца сохраняется автомобильный затор протяженностью около 11 км», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент на месте продолжают работать правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев по возможности воспользоваться альтернативными маршрутами следования.

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