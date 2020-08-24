Махад , , 18:30 — REGNUM Пока 25 человек удалось спасти в городе Махад (штат Махараштра, Индия), где сегодня, 24 августа, обрушился дом, сообщает Нindustan Тimes.

На месте ЧП, которое произошло в районе Райгад, продолжаются спасательные работы.

Отмечается, что зданию (дом на 40 квартир), которое частично обрушилось сегодня в Махаде, было десять лет. Обрушение произошло примерно в 18:00 мск.

Комментируя случившееся, очевидец Нидхи Чаудхари рассказал следующее:

«Изначально три верхних этажа здания обрушились. Удалось вывести 15 человек. Пострадавшие отправлены в государственную больницу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, под завалами обрушившегося здания в Махаде могут находиться до двух сотен человек.

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