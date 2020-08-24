Тюмень, , 18:21 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявили в колбасах Ишимского мясокомбината запрещённые и вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Колбаса Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

В частности, в продукции обнаружили запрещённую трансглутаминазу — фермент микробного происхождения. Данный фермент позволяет снизить себестоимость и увеличить выход готовой продукции на 8−15% за счёт увеличения количества воды во вновь образованной белковой структуре.

«Управлением Россельхознадзора производителю колбасных изделий выдано предписание о прекращении действия декларации», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что декларация соответствия на колбасные изделия выдаётся аккредитованными органами Госстандарта.