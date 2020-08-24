Анапа, Краснодарский край, , 17:47 — REGNUM Четыре лесных пожара действуют на территории Краснодарского края, сообщили 24 августа в МЧС России. Лесные пожары зафиксированы в Туапсинском районе, а также Анапе, Геленджике и Новороссийске.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 16 га. К тушению привлекаются 360 человек и 65 единиц техники. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Туапсинского района и Анапы. Там для ликвидации пожаров привлекаются вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также морские суда МЧС России», — уточнили в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, лесной пожар в Анапе был обнаружен днём 24 августа. Огонь охватил лесную подстилку на площади около двух гектаров.

Добавим, что на территории края в 13 муниципальных образованиях действует четвертый класс пожарной опасности, в 11 муниципальных образованиях — пятый класс. На территории 43 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.