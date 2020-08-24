Воронеж, , 17:12 — REGNUM Полуторагодовалый ребёнок без сопровождения взрослых был найден на улице в Воронеже, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Маленького ребёнка обнаружили 22 августа около 00:15 у дома № 37 «А» по ул. Писарева. Взрослых рядом не было. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, позже дело было передано для расследования в СК. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Как уточнили в СК, ребёнок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи устанавливают, почему ребёнок оказался на улице один, а также ищут его родителей.