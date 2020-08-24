Ханты-Мансийск, , 16:42 — REGNUM Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский поддержал коллег из больницы скорой помощи №1 города Омска, куда «с неба» попал блогер Алексей Навальный. И пожелал блогеру и другим пациентам омской больницы скорейшего выздоровления в своём аккаунте в Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/aadobrovolskii/

Алексей Добровольский посетовал, что всё чаще медикам приходится работать в условиях давления «специалистов» из соцсетей, мессенджеров, информационных каналов. Врачам приходится исполнять свой долг, и одновременно «защищаться от дурацких нападок и комментариев», отметил руководитель здравоохранения Югры.

«Лечить с оглядкой на то, что про это скажут, как прокомментируют — так не будет! Долг врача — собрать в кулак свой профессионализм, профессионализм коллег и спасти пациента! Сделать все возможное и невозможное для этого. Сохранить врачебную тайну при этом — еще как важно!», — отметил Алексей Добровольский.

Он считает нападки на медицинский персонал омской больницы скорой помощи незаслуженными. Глава департамента здравоохранения ХМАО сообщил, что ему «повезло начать свой врачебный путь в этой больнице, сначала санитаром, а потом и хирургом». Особые слова поддержки Добровольский высказал главному врачу омской больницы Александру Мураховскому и его заместителю Анатолию Калиниченко.

«Хочу сегодня поддержать всех докторов омской больницы скорой медицинской помощи №1. Вы молодцы! И Вашему профессионализму завидуют многие! Первая омская БСМП — это известная кузница кадров для всего Омска и не только! Всему коллективу больницы спасибо за врачебную мудрость, за знания и навыки, спасающих ежегодно жизни тысяч омичей!» — заявил Алексей Добровольский.

Напомним, 20 августа при перелёте из Томска в Москву на борту самолёта блогеру Алексею Навальному стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку и блогер был госпитализирован в больницу скорой помощи №1 города Омска. Навальному диагностировали в двух лабораториях нарушение обмена веществ. В омской БСМП №1 он провёл двое суток, затем его на медицинском самолете транспортировали в Германию.

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