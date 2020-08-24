Малоярославецкий район, Калужская область, , 16:50 — REGNUM Крупное ДТП произошло в Малоярославецком районе Калужской области 24 августа. На дороге, соединяющей две федеральные трассы, М3 «Украина» и А101, столкнулись три автомобиля: легковые Toyota Land Cruiser, Kia Rio и грузовик Scania, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

В результате тройного ДТП 54-летний мужчина, водитель Kia Rio погиб на месте. Пассажир автомобиля Kia Rio женщина 1964 года рождения с травмами госпитализирована в больницу.

В настоящее время Госавтоинспекция Калужской области устанавливаются подробные обстоятельства дорожного происшествия

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