Белгород, , 15:56 — REGNUM Крупное возгорание заметили очевидцы в посёлке Северный вблизи Белгорода, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Чёрный дым виден даже в южной стороне областного центра.

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В региональном управлении МЧС сообщили, что получили информацию о пожаре в 15:31. По предварительным данным, горит неэксплуатируемое производственное здание по улице Промышленная в посёлке Северный. На место возгорания прибыли дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.

Дальнейшая информация уточняется.