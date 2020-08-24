Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии по подозрению в истязании ребёнка возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Вурнарского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что с июня по июль 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Вурнарском районе, неоднократно наносил побои своему пятилетнему пасынку, избивая его руками и ногами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Ядрин, которого обвиняют по указанной выше статье Уголовного кодекса. Следствие полагает, что с ноября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно устраивал скандалы с 14-летним сыном и бил его. Причиной, как считают правоохранители, стала ревность обвиняемого к супруге, за которую вступался сын.