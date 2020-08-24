Ханты-Мансийск, , 15:41 — REGNUM В Белоярском районе Югры пропал семилетний мальчик. Предполагается, что ребёнок утонул в реке Казым, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

Сигнал об исчезновении ребёнка поступила в дежурную часть 21 августа. Спасатели обследовали прибрежную полосу протяженностью 174 километра вниз по течению реки от причала Белоярского до сельского поселения Полноват. Пока поиски безрезультатны.

А 22 августа спасателям поступило сообщение о том, что в Ханты-Мансийском районе около деревни Ягурьях пропало несколько местных жителей. Прибывшие на помощь спасатели обследовали три километра береговой линии реки Ягурьях, а также прилегающие к ней болота и трассу Ханты-Мансийск — Нягань до 127-го километра. Потерявшихся найти не удалось.