Оренбург, , 15:34 — REGNUM В Оренбурге питбайка врезался в троллейбус. Водитель мотоцикла скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП произошло 23 августа на ул. Магнитогорской возле дома № 7. По данным полиции, водитель питбайка при движении по дороге не выдержал безопасную дистанцию. Когда троллейбус остановился, то мотоцикл протаранил его.

Водитель мини-мотоцикла (мужчина 1983 года рождения) был доставлен в больницу, где в этот же день скончался.