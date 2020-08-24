Касесе, Уганда, , 15:42 — REGNUM Через три месяца после того, как наводнения унесли жизни некоторых людей и разрушили недвижимость стоимостью в миллионы долларов США в районах Касесе и Бундибудже, наводнения начались снова, вынудив сотни людей покинуть свои дома, которые оказались во власти стихии. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Имущество, включая церковь, было разрушено второй волной внезапных наводнений в городском совете Бусунга в районе Бундибудже. Это произошло после того, как река Ламия вышла из берегов 20 августа.

Председатель района Бундибудже Рональд Мутегеки сказал репортеру Daily Monitor, что большинство людей остались без средств к существованию после того, как их дома были затоплены из-за сильного ливня, который длился около пяти часов.

«Наводнения повредили дороги и мосты во многих частях округа. Мы связались с канцелярией премьер-министра для вмешательства, реку нужно вернуть обратно в ее первоначальное русло», — сказал он.

Район Бундибудже страдает от наводнений и оползней с декабря 2019 года. Окружной эколог Кабасингузи Курусуму заявила, что плохие методы ведения сельского хозяйства и вырубка лесов являются одними из причин этих бедствий.

По мнению геологов, через пять лет город Касесе может уйти под воды реки Ньямвамбы.

С 7 мая по сегодняшний день все реки в Касесе, включая Ньямвамбу, Мубуку, Себве, Ньямугасани, Лхубириху, вышли из берегов, что привело к тому, что многие пострадавшие люди лишились крова и средств к существованию. С тех пор погибло более 15 человек.