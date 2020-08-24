Ярославль, 24 августа 2020, 15:11 — REGNUM В одном из трёх подъездов взорвавшегося в Ярославле дома можно жить. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обследование проводили специалисты института «Ярославльгражданпроект». О предварительных выводах рассказал губернатор.
Эти выводы не являются окончательными. Свою экспертизу проводят специалисты центра «Лидер», подведомственного МЧС России. Заключение планируется подготовить к 4 сентября.
Ранее в аналогичной ситуации ярославские власти принимали решение о сносе дома на улице 6-й Железнодорожной, где газ взорвался в 2016 году. Тогда пятиподъездный пятиэтажный дом полностью расселили, хотя разрушен был лишь один подъезд.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле сотрудники МЧС спасли из взорвавшегося дома 150 животных