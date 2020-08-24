Киев, , 15:05 — REGNUM Акции протеста в Белоруссии принципиально отличаются от украинского майдана 2014 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 августа в Киеве во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, несмотря на внешнюю схожесть двух явлений, граждане Украины требовали смены курса, в то время как граждане Белоруссии просто не довольны правящей элитой.

«Что касается уровня поддержки Запада, то настоящую действенную поддержку Украина начала ощущать уже после победы «Революции достоинства», — добавил украинский министр.

Кулеба и Маас вместе осудили насилие в отношении протестующих граждан Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии заявил о том, что в сентябре может состояться встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки». В МИД РФ с непониманием отнеслись к словам немецкого министра, отметив, что ничего не знают о подготовке подобной встрече.

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