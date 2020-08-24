Киев, , 14:51 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались на территорию офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 24 августа Telegram-канал PavlovskyNews.

На опубликованном видео запечатлена колонна радикалов с флагами, которая подходит к воротам офиса и силой оттесняет правоохранителей.

Напомним, ранее из нескольких источников появилась информация о том, что 24 августа в Киеве может состояться государственный переворот.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценке украинских СМИ, в националистическом марше в центре Киева приняло участие около 6 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Марш националистов в Киеве собрал около 6 тыс. человек — УНИАН