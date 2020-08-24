Кутаиси, Грузия, , 15:03 — REGNUM Сотрудники МВД Грузии задержали в Имеретии 49-летнего мужчину по обвинению в доведении до самоубийства собственного несовершеннолетнего сына. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что в одном из сел Терджольского муниципалитета 23 августа в собственном доме обнаружили погибшего 11-летнего А. В связи инцидентом были проведены следственные действия, в ходе которых выяснилось, что обвиняемый систематически осуществлял насилие над своим ребенком», — говорится в сообщении.

По версии следствия, жестокое обращение могло стать причиной суицида. По данному делу назначено проведение судебных экспертиз. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.