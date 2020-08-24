Верона, Италия, , 14:22 — REGNUM Обрушившийся на северо-восточные регионы Италии ураган повалил несколько сотен деревьев, сообщили представители местных властей в понедельник, 24 августа.

Последствия ураганного ветера pxhere.com

Особенно сложная ситуация — в Вероне и ее пригородах, а также в Падуе и Виченце. Соьрудники спасательных служб продолжают работы по разбору завалов.

Сельскому хозяйству региона нанесен существенный ущерб, размер его подсчитать пока затруднительно, но речь идет о многих миллионах евро, отметили представители профильной бизнес-ассоциации Coldiretti.