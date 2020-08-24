Киев, 24 августа 2020, 14:15 — REGNUM Полицейские провели проверку на территории нескольких объектов Киева и не нашли там взрывчатку, сообщил представитель Национальной полиции Киева 24 августа в комментарии «Интерфакс — Украина».
По словам полицейского, проверки ещё нескольких сообщений о минировании продолжаются.
Напомним, ранее в правоохранительные органы Киева поступили звонки о минировании ряда объектов, в частности международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов и станций метро.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве проверяют информацию о «минировании» нескольких объектов