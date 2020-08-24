Москва, , 13:55 — REGNUM В связи с развитием социальных сетей и мессенджеров активно процветает мошенничество с их использованием. Чтобы не стать жертвами мошенников, нужно соблюдать некоторые правила, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя новые схемы мошенничества в WhatsApp.

«Мошенники отправляют вирусные файлы, либо, копируя профили общеизвестных компаний, предлагают от их имени услуги или товары по минимальной цене.

Пользователь открывает файл и все персональные данные, включая пароли и данные о банковских картах, находящиеся в памяти телефона, переходят в пользование мошенников.

Либо, пользователь проходит по ссылке, соглашается на условия, оплачивает требуемую сумму онлайн, в результате чего мошенники получают деньги за услуги, которые не намеривались оказывать, или, хуже того, им становятся известны все необходимые для последующих списаний денежных средств данные о карте.

Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, следует быть внимательными, не открывать файлы, полученные от незнакомых людей. Если вы получили непонятный файл от своего знакомого, следует позвонить ему и убедиться, что профиль не взломан и файл действительно отправлен им. Кроме того, имеет смысл отключить функцию автозагрузки в мессенджерах.

Если поступило выгодное предложение о покупке (предоставлении услуги), рекомендую проверить поступившую информацию на официальном сайте магазина, оператора связи и т.д., позвонить на контактный телефон компании или уточнить наличие выгодных предложений у консультантов в офлайн магазинах или салонах связи.

Часто мошенники называют заманчивые предложения «персональными» с целью убедить жертву в том, что решение о покупке должно быть принято в эту минуту без возможности дополнительной проверки. Решать, как поступить в этом случае, каждый волен сам.

На всякий случай предлагаю оформить отдельную банковскую карту для онлайн покупок, куда переводить с основной карты ограниченную сумму денежных средств, предназначенных для конкретной покупки. Данные основной карты, включая CVC и пароли от онлайн-сервиса вашего банка в памяти телефона лучше не хранить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появились новые схемы мошенничества, которые злоумышленники пытаются проводить посредством использования мессенджера WhatsApp.

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