Ярославль, , 13:51 — REGNUM Сотрудники подразделений МЧС спасли в Ярославле из взорвавшегося дома 14 человек и около 150 домашних животных. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Взорвавшийся дом Yarregion.ru

Пять человек, которые не могли покинуть здание самостоятельно, было спасено при помощи коленчатого подъемника из окон и с балконов. Одного человека извлекли из-под завалов.

210 человек было экстренно эвакуировано. В квартирах десятиэтажного дома остались домашние животные. По заявкам жителей сотрудники МЧС совместно с полицейскими занялись их спасением.

«Спасено около 150 животных. Некоторые вели себя спокойно, даже дружелюбно, но больше половины были напуганы, с ними спасатели обращались особенно внимательно и осторожно. Спасать приходилось разных животных, но больше всего кошек и маленьких котят. Для спасения потерявшегося попугая пришлось задействовать коленчатый подъемник, так как иным способом спасти птицу не предоставлялось возможным: допуск в жилое помещение был ограничен. Некоторым животным требовалась ветеринарная помощь», — рассказал старший инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России города Ярославля Николай Нефедов.

Спасённые животные переданы хозяевам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме на улице Батова, д. 5, корпус 2 прогремел вечером в пятницу 21 августа. 3 человека погибли, четверо пострадали. Повреждено 12 квартир, из них 6 уничтожено полностью, 6 частично.

В ликвидации последствий ЧП участвовали 190 человек и 48 единиц техники. Сейчас дом взят под охрану.

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