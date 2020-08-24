Ярославль, 24 августа 2020, 13:51 — REGNUM Сотрудники подразделений МЧС спасли в Ярославле из взорвавшегося дома 14 человек и около 150 домашних животных. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.
Пять человек, которые не могли покинуть здание самостоятельно, было спасено при помощи коленчатого подъемника из окон и с балконов. Одного человека извлекли из-под завалов.
210 человек было экстренно эвакуировано. В квартирах десятиэтажного дома остались домашние животные. По заявкам жителей сотрудники МЧС совместно с полицейскими занялись их спасением.
Спасённые животные переданы хозяевам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме на улице Батова, д. 5, корпус 2 прогремел вечером в пятницу 21 августа. 3 человека погибли, четверо пострадали. Повреждено 12 квартир, из них 6 уничтожено полностью, 6 частично.
В ликвидации последствий ЧП участвовали 190 человек и 48 единиц техники. Сейчас дом взят под охрану.
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