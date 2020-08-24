Энугу, Нигерия, , 14:01 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в столкновении между сотрудниками государственной безопасности Нигерии и членами группировки, выступающей за отделение части юго-восточной Нигерии, ранее известной как Биафра. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение служб безопасности.

Инцидент между агентами Департамента государственных служб и членами запрещенного движения «Коренные народы Биафры» (IPOB) произошел в юго-восточном нигерийском штате Энугу.

В департаменте заявили, что два сотрудника безопасности были убиты в результате нападения, в то время как в заявлении IPOB сообщалось, что 21 член группировки был убит и более 40 других арестованы после того, как силы безопасности штурмовали одно из их собраний.

В IPOB отрицали убийство сотрудников спецслужб. Лидеры движения призывают к отделению региона, ситуация в котором ухудшалась с тех пор, как сепаратистское восстание в Биафре спровоцировало гражданскую войну в 1967−70 годах, жертвами которой стали около миллиона человек.

2017 году Вооруженные силы Нигерии объявили IPOB «террористической организацией» после того, как она активизировала призывы к отделению.

В 2016 году правозащитники Amnesty International обвинили нигерийские силы безопасности в убийстве по меньшей мере 150 сепаратистов Биафры на мирных митингах. Военные и полиция опровергли эти обвинения.