Кызыл, , 13:31 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли подросток и двухлетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 22 августа 14-летний мальчик сел за руль автомобиля ВАЗ-21 150 своей родственницы. На трассе «Р-257 Енисей» в Дзун-Хемчикском районе он выехал на встречную полосу и столкнулся в припаркованную на обочине иномарку Toyota Corolla Axio.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний, управлявший автомашиной «ВАЗ-21 150», и малолетний пассажир автомашины «Тойота Королла Аксио», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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