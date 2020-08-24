Кызыл, , 13:25 — REGNUM В Туве 22 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

14-летний подросток из села Чаа-Холь ехал за рулём ВАЗ-21 150. В Дзун-Хемчикском районе он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в стоящую на обочине Toyota Axio и водителя, находившегося рядом с машиной.

«В результате ДТП от тяжести полученных ранений подросток скончался на месте. Кроме того, на момент происшествия в салоне иномарки в детском удерживающем устройстве находился 2-летний ребенок, который при доставлении в медицинское учреждение скончался от полученных травм», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рост числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом глава республики Шолбан Кара-оол связал со снятием карантинных мер, введённых из-за угрозы коронавируса.

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