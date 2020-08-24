Кривой Рог, Украина, , 13:34 — REGNUM Вечером 23 августа в Кривом Роге произошёл взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

«Во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека», — сказано в сообщении.

Потерпевших госпитализировали. У них зафиксировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе мужчина принёс в суд муляж гранаты, чем на время парализовал работу учреждения.

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