Кривой Рог, Украина, 24 августа 2020, 13:34 — REGNUM Вечером 23 августа в Кривом Роге произошёл взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Потерпевших госпитализировали. У них зафиксировали взрывные травмы и осколочные ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе мужчина принёс в суд муляж гранаты, чем на время парализовал работу учреждения.
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