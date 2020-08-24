Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM В Октябрьском районе Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, обвиняемый изнасиловании и разбойном нападении на 16-летнюю девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, преступление произошло 11 апреля на окраине города.

Вечером того дня он приехал в пригородный посёлок собирать металлолом. Направившись в магазин за спиртным, он увидел подростка с телефоном в руках.

«Достав нож, мужчина подошел к жертве, приставил оружие к её шее, отобрал деньги в сумме 100 рублей, после чего насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал», — отметили в следствии.

После чего обвиняемый скрылся, забрав телефон. Пытаясь сбить правоохранителей со следа, мужчина переоделся, побрился и даже поменял походку. Несмотря на это, скоро он был задержан.

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