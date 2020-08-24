Уфа, , 13:20 — REGNUM Заместителя начальника Башкирской таможни подозревают в приготовлении к мошенничеству при получении субсидии на приобретение жилья. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемый подал начальнику таможни Башкирии заявление о его постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты на покупку либо строительство жилого помещения. При этом, в заявлении он не сообщил о том, что в августе 2006 года уже получал государственный жилищный сертификат на выделение ему субсидии на покупку жилого помещения. Этот сертификат был использован при покупке квартиры в Самаре.

Отмечается, что в момент выявления стражами порядка данного противоправного деяния, подозреваемый стоял на учете на получение вышеуказанной выплаты в размере более четырех миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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